Usa: multata società di famiglia Kushner

La società immobiliare che fa capo alla famiglia di Jerad Kushner - genero e consigliere del presidente Donald Trump - e' stata multata per 210mila dollari dalle autorità municipali di New York per aver presentato documentazioni con informazioni false circa lo status degli affittuari in suoi immobili. Lo riferisce la Associated press sottolineando che il provvedimento segue un'inchiesta condotta a riguardo condotta dalla stessa AP.