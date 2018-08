Barcellona si ferma un anno dopo l'attentato

Il re spagnolo Felipe VI e la moglie donna Letizia sono arrivati a Plaza Catalunya, a Barcellona, per la commemorazione del primo anniversario degli attentati di Barcellona e Cambrils in cui persero la vita 16 persone, inclusi due italiani. Al suo arrivo Felipe, oggetto tra l'altro di uno striscione di contestazione affisso in un palazzo della piazza, ha reso omaggio alle vittime e salutato il premier Pedro Sanchez, il presidente catalano Quim Torra e la sindaca di Barcellona, Ada Colau.

Stracolma la grande piazza, dove sono arrivate migliaia di persone. La cerimonia prevede musiche e letture nelle sette lingue delle vittime: catalano, spagnolo, inglese, francese, portoghese, italiano e tedesco.

Le commemorazioni sono iniziate con una cerimonia di deposizione dei fiori sulle Ramblas, dove un furgone falciò decine di pedoni. L'attacco fu rivendicato dallo Stato islamico.

'Il re di Spagna non è il benvenuto nei Paesi catalani': è questo il testo di uno striscione affisso ieri sera all'ultimo piano di un palazzo che si affaccia sulla piazza. La polizia catalana ha cercato all'alba di rimuovere lo striscione, che mostra anche una immagine di Felipe VI a testa in giù, ma vi è riuscita solo parzialmente ed ha poi rinunciato all'impresa. Qualche ora dopo un gruppo di attivisti lo ha completamente dispiegato di nuovo.