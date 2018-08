Lombok: nuova scossa, magnitudo 5.9

Una nuova forte scossa di terremoto, di magnitudo 5.9, ha colpito oggi l'isola di Lombok: lo rende noto l'Istituto geofisico americano (Usgs). Secondo l'agenzia geologica indonesiana, invece, il sisma aveva una magnitudo di 6.2 ed è stato registrato a 12 km di profondità con epicentro del nordest dell'isola. Il terremoto, ha aggiunto l'agenzia, non ha il potenziale di provocare uno tsunami. Si tratta della terza grande scossa in poco più di una settimana: finora il bilancio complessivo è di almeno 347 vittime.

Il nuovo terremoto che oggi ha colpito l'isola indonesiana di Lombok ha prodotto, almeno fino a questo momento, soltanto danni a edifici e tanto panico. La scossa, di assestamento rispetto al sisma di domenica, misurata in magnitudo 5.9 dagli Usa (6.2 dagli indonesiani) ha avuto come epicentro il nord-ovest dell'isola. Video hanno mostrato macerie disseminate per le strade e nuvole di polvere. Dopo la scossa odierna, molte persone sono uscite dalle loro auto e sono salite sopra i veicoli. "La scossa di assestamento ha causato un nuovo trauma", ha detto il portavoce della protezione civile indonesiana.