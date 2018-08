Indonesia: bilancio sisma è di 347 morti

E' salito a 347 il bilancio dei morti del terremoto di magnitudo 6,9 che ha colpito l'isola di Lombok domenica sera. Lo scrive l'agenzia di stampa statale indonesiana Antara, citando un rapporto dei leader dei distretti colpiti nel nord dell'isola consegnato alla sezione regionale dell'Agenzia nazionale per i disastri. Il distretto più colpito è quello di Kayangan, con 171 morti. Tra i morti non sono segnalati stranieri. Nei distretti di Pemenang, Gangga e Tanjung si sono registrati tra i 57 e i 54 morti. Più leggero il bilancio nel distretto di Bayan, con 11 vittime. E' salito anche il numero dei feriti e delle persone la cui casa è crollata o è stata seriamente danneggiata. I feriti sono ora 1.447, mentre gli sfollati sono 165mila. Lo ha annunciato il portavoce dell'Agenzia nazionale per la gestione dei disastri, Sutopo Purwo Nugroho. Ieri il governo aveva stimato che 20mila persone avevano ancora bisogno di assistenza, e che l'80 per cento degli edifici erano stati distrutti.