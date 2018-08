Nonne Plaza de Mayo,trovato nipote n.128

Le Nonne di Plaza de Mayo hanno annunciato oggi di avere identificato "il nipote numero 128", figlio di una donna arrestata, fatta partorire e poi soppressa durante l'ultima dittatura militare (1976-1983).

In un breve comunicato le 'Nonne' non hanno svelato l'identità del nipote ritrovato e precisato che essa verrà divulgata durante una conferenza stampa che si svolgerà in giornata presso la loro sede di Buenos Aires, e che permetterà di "festeggiare insieme alla famiglia questa felice notizia".

Si tratta del primo ritrovamento del 2018 di un nipote di desaparecidos. L'ultimo annuncio della nipote n.127 era avvenuto nel dicembre scorso.