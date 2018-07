Siria: Isis, accordo per rilascio donne

(ANSAmed) - BEIRUT, 31 LUG - E' stato raggiunto l'accordo tra Isis e forze governative siriane per il rilascio di 36 tra donne e minori in cambio del trasferimento di centinaia di miliziani jihadisti dall'ultima loro roccaforte al confine con la Giordania verso la steppa desertica a ovest di Suwayda, capoluogo da cui provengono le persone rapite nei giorni scorsi.

Lo riferiscono fonti locali a Suwayda, secondo cui circa 400 miliziani dell'Esercito di Khaled ben Walid, gruppo affiliato all'Isis, si sono radunati per essere trasferiti a bordo di pullman scortati da forze governative dalla valle dello Yarmuk, al confine con la Giordania, verso la steppa a est di Suwayda, dove lo 'Stato islamico' rimane presente e attivo. Non si hanno ancora notizia delle 36 persone rapite, tra cui si contano una ventina di donne di età tra i 18 e i 60 anni, e 16 tra ragazzi e ragazze. Le fonti affermano che il loro rilascio è imminente.