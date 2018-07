Nyt,Trump studia taglio tasse per ricchi

Donald Trump sta valutando un taglio delle tasse da 100 miliardi di dollari per i ricchi. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti, secondo le quali l'amministrazione sta studiando un piano per bypassare il Congresso e decidere unilateralmente una riduzione della tassazione sul capital gain.

''Un taglio delle tasse deciso in modo unilaterale sarebbe indecente'', ha commentato il leader dei dem in Senato, Chuck Schumer. ''Un taglio per i ricchi sarebbe a spese di tutti gli altri'', fa eco il leader della minoranza alla Camera, Nancy Pelosi.