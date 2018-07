Stato-nazione, Patriarcato protesta

(ANSAmed) - TEL AVIV, 30 LUG - La legge che qualifica Israele come ''Stato nazionale del popolo ebraico'' e' ''discriminatoria'' ed e' ''causa di profonda preoccupazione'': lo afferma in un comunicato il Patriarcato latino di Gerusalemme, ''Anche se quella legge potrebbe non avere affetti pratici - si legge nel comunicato diffuso alla stampa dal portavoce Wadie Abu Nassar - tuttavia la stessa legge manda un segnale inequivocabile ai palestinesi cittadini di Israele: in questo Paese non sono a casa''.