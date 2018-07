Iran: Pasdaran, pronti a affrontare Usa

(ANSA) - TEHERAN, 26 LUG - Il comandante delle forze speciali Qods delle Guardie rivoluzionarie (Pasdaran) iraniane, gen.

Qassam Soleimani, ha detto, rivolto al presidente Usa, Donald Trump, che l'IUran è "confronto militare" con gli Stati Uniti.

"Siamo più vicino a voi di quanto non possiate immaginare. Siamo pronti. Non dimenticate che siamo le Forze Qods", ha scritto il gen Soleimani su Twitter, rispondendo a un tweet di Trump che metteva in guardia Teheran 'non minacciate mai più gli Stati Uniti".

"Come soldato è mio dovere rispondere. Come osi minacciarci? Se voi comincerete una guerra, noi la termineremo", scrive il leader della forza d'élite iraniana.