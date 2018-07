Expo Dubai 2020, al via ricerca società per la comunicazione

Il Commissariato generale per la partecipazione italiana a Expo 2020 Dubai cerca un'agenzia di comunicazione per avviare il piano di lavoro in vista dell'Esposizione universale, che riguarderà attività di informazione, eventi e contenuti web e social. Connecting Minds, Creating the Future ('Connettere le menti, costruire il futuro') è il tema dell'Expo 2020 di Dubai (20 Ottobre 2020 - 10 Aprile 2021) che presenterà al mondo le eccellenze nel campo delle infrastrutture, materiali e immateriali, che mettono in relazione e comunicazione continenti, Paesi, città, culture, religioni, comunità.

Sul sito ufficiale del Commissariato generale per Expo Dubai 2020 è stata pubblicata la manifestazione di interesse per le società da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio di comunicazione integrata per il 2018. La domanda di partecipazione dovrà essere inviata, con le modalità previste dall'avviso pubblicato nella sezione bandi e gare (http://italiaexpo2020dubai.it/bandi-e-gare/), entro le ore 17.00 del giorno 31 luglio 2018.