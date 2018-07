Migranti: ong, rischia aborto su nave tunisina bloccata

"Secondo la Mezzaluna rossa della Tunisia, che ieri ha visitato le persone a bordo della Sarost 5, una donna incinta di sei mesi potrebbe perdere il bambino se non venisse evacuata o sbarcata immediatamente". A scriverlo, in un tweet, è Alarm Phone, progetto della ong 'Watch the Med' che ha creato una linea telefonica per migranti in difficoltà nel Mediterraneo. La donna è una dei 40 migranti sulla nave tunisina, bloccata da oltre 10 giorni in attesa dell'ok allo sbarco.

#Malta: Politicians and authorities are playing with people's lives. According to Red Crescent #Tunisia who visited the boatpeople on #Sarost5 yesterday, one pregnant woman might lose her baby if not evacuated or disembarked immediately. We find no words to describe our outrage.