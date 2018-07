Siria, l'Isis fa 150 morti in attacchi simultanei nel sud

Nel sud della Siria, nella cittadina di Sweida e in villaggi nei suoi dintorni, diversi kamikaze si sono fatti esplodere in modo coordinato nella folla radunata nei mercati. Il loro numero è ancora incerto ma i terroristi hanno dovuto affrontare le forze di sicurezza governative e di autodifesa siriane, ingaggiando sparatorie in mezzo alla folla. Il bilancio, ancora provvisorio, è catastrofico: almeno 156 morti, fra i quali ci sono anche diversi terroristi, ma anche almeno 60-70 civili e varie decine di uomini della sicurezza, secondo la ben informata ong d'opposizione basata a Londra Osservatorio siriano per i Diritti umani (Ondus). Nei suoi attacchi ai villaggi della provincia di Sweida, l'Ondus dice che i terroristi dell'Isis hanno preso ostaggi fra i civili, dei quali non si conosce la sorte. Anche se il bilancio è ancora confuso, si tratta di uno dei più sanguinosi attentati mai compiuti dell'Isis in Siria, Paese nel quale la creazione del Califfo Abu Bakr al-Baghdadi è nata da una costola ribelle di Al Qaida oltre quattro anni fa.