Toronto, identificato attentatore

(ANSA) - TORONTO, 24 LUG - Sarebbe stato identificato come Faisal Hussain, 29 anni, il presunto responsabile della sparatoria avvenuta ieri nel quartiere greco di Toronto, in Canada, in cui sono morti una bambina di 10 anni e una ragazza di 18, oltre allo stesso attentatore. Lo ha fatto sapere, in serata, il corpo speciale della polizia dell'Ontario senza precisare quale sia stato il movente dell'aggressione. L'uomo ha sparato con una pistola contro diversi passanti e avventori di bar e ristoranti della città canadese, particolarmente affollati di domenica sera, uccidendo le due vittime e ferendo altre 13 persone. Tre mesi fa, sempre a Toronto, un uomo alla guida di un furgone aveva investito e ucciso 10 persone in un attacco apparentemente diretto contro un gruppo di donne.