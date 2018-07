Caso Benalla: Macron, io unico responsabile, è stato un tradimento

"Ciò che è accaduto il primo maggio è stato un tradimento": lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, parlando del caso Benalla dinanzi ai parlamentari della maggioranza. "Se cercano un responsabile, l'unico e solo responsabile sono io", ha aggiunto il presidente.



"Ciò che è accaduto il primo maggio è grave, serio. E' stata per me una delusione, un tradimento. Nessuno, nessuno, tra i miei collaboratori o nel mio gabinetto è stato mai protetto o sottratto alle regole, alle leggi della Repubblica, al diritto di tutti i cittadini", ha dichiarato Macron parlando con i deputati della République en Marche a Parigi. E ha aggiunto, secondo il virgolettato riportato da Le Monde online: "Se cercano un responsabile, il solo e unico responsabile sono io. Sono io ad aver avuto fiducia in Alexandre Benalla. Sono io ad aver confermato la sanzione. Non è la Repubblica dei fusibili, la Repubblica dell'odio. Non puoi essere capo solo quando c'è bel tempo. Se vogliono un responsabile, eccolo qui, davanti a voi, che vengano a cercarlo. Rispondo al popolo francese".



L'ammissione giunge al termine di un'altra giornata infuocata di accuse sulle responsabilità dell'Eliseo, mentre l'80% dei francesi - secondo un sondaggio diffuso da BFM-TV - si diceva "scioccato" per la vicenda, e il 75% invocava una dichiarazione pubblica del capo dello Stato, rimasto da giorni in un imbarazzato silenzio.



I deputati dei Républicains presenteranno una mozione di censura, ovvero di sfiducia, contro il governo francese dopo lo scandalo legato ad Alexandre Benalla, il bodyguard e collaboratore di Macron indagato per le violenze del primo maggio a Parigi: è quanto annunciato dal capogruppo dell'opposizione repubblicana all'Assemblea nazionale Christian Jacob, secondo il quale "l'esecutivo ha fallito". E' la prima volta dall'inizio del mandato di Macron e del governo.