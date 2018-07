Usa: si barrica in market, un morto

(ANSA) - WASHINGTON, 22 LUG - Paura ad Hollywood, dove un teenager armato in fuga è entrato in un supermercato e ha tenuto in ostaggio almeno 20 persone per ore prima di arrendersi. Alla fine il bilancio è di una vittima, una ragazza non ancora identificata.

Tutto è iniziato con i colpi esplosi dal giovane afroamericano contro due donne, la nonna e la fidanzata, la prima in condizioni critiche la seconda ferita in maniera lieve.

L'episodio sarebbe nato da una lite di famiglia, ed agli investigatori è apparso subito chiaro che non si trovavano di fronte ad un fatto di terrorismo. Poi la fuga su un'auto e l'inseguimento con la polizia. Una corsa terminata nella zona di Silver Lake davanti a uno dei punti vendita di Traders Joe's, una delle catene di supermarket più popolari in America. L'auto del ragazzo si è fermata contro un palo. E' seguito uno scambio di colpi di arma da fuoco con gli agenti e il fuggi fuggi generale della gente terrorizzata dal market come sempre affollato di sabato pomeriggio.