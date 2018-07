Turchia, stop a stato d' emergenza

Dopo due anni, si conclude lo stato d'emergenza post-golpe in Turchia.

Come promesso dal presidente Recep Tayyip Erdogan in campagna elettorale, la misura non è stata infatti rinnovata in Parlamento. Il suo governo ha però già sottoposto alla commissione Giustizia della Grande assemblea nazionale di Ankara una nuova proposta di legge "antiterrorismo" che rafforza i poteri di prefetture e polizia, limitando tra l'altro le libertà di manifestazione, riunione e movimento per i prossimi tre anni.

Secondo l'opposizione, questa norma - la cui approvazione è attesa nelle prossime ore - renderà di fatto lo stato d'emergenza "permanente".

In base alla nuova legislazione proposta, la durata del fermo di polizia per le accuse relative a reati di terrorismo, minaccia all'integrità dello stato e crimine organizzato potrà essere estesa fino a 12 giorni.

Un'altra norma molto contestata riguarda i nuovi poteri attributi ai cosiddetti "super-prefetti", che potranno di fatto imporre un coprifuoco nelle province di loro competenza per 15 giorni, impedendo ai cittadini di entrarvi o uscirvi in caso di presunte minacce all'ordine pubblico. Potranno inoltre limitare

le manifestazioni e vietare di girare armate anche a persone con regolare permesso.

Proseguiranno poi le purghe dalle pubbliche amministrazioni - comprese forze armate e polizia - di persone accusate di legami con organizzazioni terroristiche, così come le revoche di passaporti e porti d'armi anche per i coniugi dei sospetti.

Verrà anche limitato il margine per i ricorsi in giudizio: i dipendenti 'riabilitati' non torneranno al loro posto, ma saranno destinati a "centri di ricerca" sotto i ministeri della Difesa o degli Interni. Saranno inoltre ancora possibili i commissariamenti di istituzioni pubbliche e aziende private.

La nuova legislazione abolisce definitivamente la legge marziale.

Durante i due anni dello stato d'emergenza, stima l'Onu, almeno 160 mila persone sono state arrestate e 152 mila persone licenziate o sospese in Turchia.