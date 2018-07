Naufragio migranti a Cipro, almeno 19 morti e 25 dispersi

Almeno 19 migranti sono morti e 25 risultano dispersi nel naufragio di un barcone a nord di Cipro. Altre 103 persone che erano a bordo sono state soccorse. Il barcone trasportava rifugiati siriani. Almeno una delle persone salvate sarebbe in gravi condizioni. Le ricerche proseguono al momento per 25 dispersi. In base alle prime ricostruzioni, il naufragio è avvenuto a circa 16 miglia al largo del villaggio costiero di Yeni Erenkoy (Gialousa per i greci), nella parte nordorientale dell'isola controllata di fatto da Ankara. Nell'area sono intervenute squadre di soccorso turche e della Repubblica turca di Cipro del nord, riconosciuta solo da Ankara.