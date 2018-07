Migranti: anche una star del basket spagnolo sulla nave Open Arms

C'è anche una star del basket spagnolo, Marc Gasol, giocatore della nazionale e dei Memphis Grizzlies della Nba americana a bordo della nave 'Austra' della Ong catalana Open Arms che ieri al largo delle coste libiche ha tratto in salvo una donna ferita e ripescato i cadaveri di due migranti, riferisce la stampa di Madrid.



Gasol, citato da El Mundo, ha espresso "frustrazione, rabbia e molta impotenza". "E' incredibile che si abbandonino persone in mezzo al mare, ha aggiunto, esprimendo "ammirazione per coloro che in questi giorni sono i miei compagni di squadra in @openarms forum".