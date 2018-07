Brexit: 'referendum bis non ci sarà'

(ANSA) - LONDRA, 16 LUG - Un referendum bis sulla Brexit è fuori discussione, non ci sarà. E' lapidaria la replica di Downing Street a Justine Greening, ex ministra e prima esponente Tory di primo piano a dichiararsi in queste ore favorevole - in dissenso dalla linea ufficiale del partito e del governo - all'ipotesi d'un secondo voto popolare sull'uscita dall'Ue.

Una simile opzione è stata già esclusa e "non ci sarà in nessuna circostanza", ha tagliato corto un portavoce di Theresa May alla Bbc, facendo riferimento alle ripetute assicurazioni al riguardo della premier, secondo cui tornare alla urne sarebbe "un tradimento" del mandato referendario del 2016 (espresso in un voto annunciato come "unico in una generazione") e servirebbe solo a dividere ulteriormente il Paese.

Greening, al contrario, accusa la premier d'aver messo sul tavolo, col suo piano di Brexit 'soft', un "pasticcio" che non accontenta né i 'brexiteers' né i 'remainers'. Di qui l'appello per un referendum bis che sciolga il nodo in modo netto.