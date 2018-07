Gaza: Netanyahu, colpo duro ad Hamas

(ANSAmed) - TEL AVIV, 15 LUG - ''Sabato abbiamo colpito Hamas in maniera significativa. Gli abbiamo inflitto il colpo più duro dalla Operazione Margine Difensivo (2014) in poi'': lo ha detto il premier israeliano aprendo la seduta del consiglio dei ministri. ''Mi auguro che abbiano compreso il messaggio. In caso contrario lo apprenderanno in seguito''.

Netanyahu ha quindi negato informazioni stampa secondo cui le intese per la cessazione delle ostilità fra Israele e Hamas non includerebbero i lanci di aquiloni e di palloni incendiari da Gaza. ''Non e' vero. Non siamo disposti ad accettare alcun genere di attacco e nel caso - ha avvertito - reagiremo adeguatamente''.