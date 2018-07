Migranti: Tajani, Italia da sola impotente

"L'Italia da sola non può fare nulla se non porre il problema all'attenzione dell'Europa. Non è questione di fermare una o due navi, è questione di avere una strategia. Se c'è una strategia europea allora risolviamo il problema immigrazione altrimenti no". Così il presidente del Parlamento europeo nonché vice presidente di Fi, Antonio Tajani, a Visciano (Napoli).