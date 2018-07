Usa: nuova condanna J&J per talco

(ANSA) - NEW YORK, 12 LUG - Nuova condanna per Johnson & Johnson. La società deve pagare almeno 550 milioni di dollari in danni alle 22 donne che sostengono di aver sviluppato un cancro alle ovaie in seguito alla presenza di absteto (amianto) nel suo talco. Lo ha stabilito, riportano i media americani, una giuria di St. Louis, secondo le quali ognuna delle 22 donne deve ricevere circa 25 milioni di dollari.

I giurati tornano ora a riunirsi per stabilire i danni 'punitivi' che la società deve pagare.