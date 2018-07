Puigdemont sarà estradato dalla Germania

L'ex presidente della Catalogna Carles Puigdemont potrà essere estradato dalla Germania in Spagna. Lo ha deciso un tribunale tedesco.

Secondo quanto riporta la Dpa, un portavoce della procura generale dello Schleswig-Hollstein, che dovrà dire l'ultima parola sul caso del dissidente catalano, ha riferito che i togati si pronunceranno a breve a favore della estradizione. La corte d'appello dello Schleswig- Holstein ritiene che l'estradizione del dissidente catalano Carles Puigdemont sia ammissibile per il reato di malversazione, ma non per quello di ribellione.

La decisione finale spetta comunque alla procura generale