Harvey Weinstein è libero su cauzione dopo le accuse mosse nei suoi confronti da una terza donna. Lo ha deciso il giudice del tribunale di New York, davanti al quale l'ex re di Hollywood si è dichiarato non colpevole.

Weinstein si dichiara non colpevole di fronte alle nuove accuse di molestie da parte di una terza donna. L'ex re di Hollywood e' arrivato in tribunale a New York ammanettato e accompagnato dal suo legale Ben Brafman.