Tajani, Ue è pronta a forte collaborazione con la Libia

"Durante l'incontro con Sarraj abbiamo concordato una serie di iniziative che riguardano questo importante Paese, cercando di utilizzare per la Libia una consistente parte del fondo fiduciario". Lo ha annunciato il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani al termine dell'incontro a Tripoli con il premier libico Sarraj. "I progetti per i quali lavorerò e ne parlerò con Mogherini riguardano la sanità", ed "è mia intenzione di organizzare una visita di medici europei in Libia per verificare la qualità delle strutture e per fare interventi chirurgici per i bambini". Altro aspetto riguarda la possibilità di avere borse di studio per i migliori studenti libici che possano frequentare università in Europa, una sorte di Erasmus anche i giovani libici". Quindi "l'aspetto della diplomazia economica, una maggior presenza di investimenti europei e ho suggerito di organizzare a latere durante la giornata che dedicheremo a Bruxelles una serie di incontri anche con imprenditori europei intenzionati ad investire in Libia anche per fare joint venture con imprenditori libici".