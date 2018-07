Maltempo Giappone, morti salgono a 76

(ANSA) - TOKYO, 8 LUG - Il numero delle vittime dovute alle forti piogge in Giappone ha toccato quota 76: ai 48 morti accertati, infatti, ormai vengono aggiunti altri 28 morti presunti. Ma il bilancio, spiega il portavoce del governo giapponese Yoshihide Suga, potrebbe inasprirsi ulteriormente perché non si conosce la sorte di 92 persone nella zona meridionale della prefettura di Hiroshima. "Abbiamo ricevuto - ha detto - più di 100 segnalazioni di vittime". Impiegati 40 elicotteri in missione di salvataggio. "E' una battaglia con il tempo" ha detto ai giornalisti il primo ministro, Shinzo Abe, sottolineando che "le squadre di soccorso stanno facendo il massimo".

L'Agenzia meteorologica del Giappone ha dichiarato che in una zona della prefettura di Kochi la pioggia ha raggiunto i 26,3 centimetri (10,4 pollici), il livello più alto da quando sono iniziate tali registrazioni nel 1976.