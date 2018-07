Haiti: proteste, stop aumento benzina

(ANSA) - PORT-AU-PRINCE, 8 LUG - Il governo di Haiti ha sospeso ieri sera i previsti aumenti dei prezzi della benzina, in seguito a violente proteste scoppiate nella capitale e nella città di Cap-Haitien, nel nord del Paese.

Il premier Jack Guy Lafontant aveva annunciato gli aumenti spiegando che sarebbero serviti per far quadrare il bilancio, ma l'amministrazione é stata costretta a fare marcia indietro di fronte alle violente proteste. Centinaia di persone hanno attaccato ieri un hotel Best Western Premiere nell'esclusivo quartiere Petion-Ville della capitale e dopo avere distrutto l'ingresso dell'edificio ne hanno preso di mira un altro.

Non si registrano comunque né feriti né vittime, ma ieri sera l'Ambasciata americana ad Haiti ha consigliato ai propri cittadini di non uscire di casa a causa delle proteste. Numerose compagnie aeree, inoltre, hanno cancellato i voli in arrivo e in partenza dall'aeroporto di Port-au-Prince.