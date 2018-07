Gb: morta donna avvelenata da agente nervino

La donna avvelenata con un agente nervino nel sud dell'Inghilterra è morta in ospedale. Lo ha reso noto la polizia britannica. Dawn Sturgess, 44 anni, era stata ricoverata in ospedale dopo esser stata misteriosamente contaminata lo scorso 30 giugno, assieme al 45enne Charlie Rowley. Secondo quanto ha affermato la polizia, entrambi sono stati esposti al Novichok, lo stesso tipo di agente nervino usato per avVelenare l'ex spia russa Sergei Skripal e sua figlia Yulia, a Salisbury, lo scorso marzo. La polizia ritiene che Sturgess e Rowlwey siano stati avvelenati da un oggetto contaminato e abbandonato dopo il primo attacco a marzo, per il quale Londra accusa Mosca, che nega ogni coinvolgimento. (ANSA-AP).