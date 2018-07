Brexit: passa il piano soft della May

Dopo una lunga giornata di colloqui a Chequers, il gabinetto dei ministri ha concordato ciò che Theresa May ha definito una "posizione collettiva per il futuro dei nostri negoziati" sulla Brexit. Secondo la Bbc si tratta di un piano concordato, un piano soft, come era nelle intenzioni del primo ministro, e che potrebbe ancora subire qualche modifica. Ma al momento l'accordo raggiunto prevede che il Regno Unito "manterrà un regolamento comune per tutti i beni" compresi i prodotti agricoli, dopo la Brexit. Con il Regno Unito che si impegna con un trattato sull'armonizzazione delle frontiere.