Ramallah, corteo contro piano pace Trump

Centinaia di persone hanno preso parte ieri sera ad una manifestazione a Ramallah in Cisgiordania contro il piano di pace - "l'accordo del secolo", come è stato chiamato - che l'amministrazione di Donald Trump si appresta a presentare. La dimostrazione, indetta da Fatah il partito del presidente Abu Mazen, ha attaccato il piano definendolo "a favore di Israele e contro i diritti" dei palestinesi.

La manifestazione, che fa parte della "Campagna nazionale per abbattere l'accordo del secolo", secondo i media locali ha dato sostegno alla posizione del presidente Abu Mazen contro gli Usa.