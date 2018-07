Migranti: Seehofer, parleremo con Italia

(ANSA) - BERLINO, 3 LUG - Il ministro dell'Interno tedesco, Horst Seehofer, ha riferito di una telefonata con il cancelliere austriaco, Sebastian Kurz, sui centri transito decisi dall'Unione per i migranti registrati in altri Paesi Ue, e ha annunciato di voler parlare anche con Roma. "Parleremo naturalmente anche con l'Italia. Dobbiamo prima però sapere cosa vogliamo", ha affermato nel corso dell'incontro del suo gruppo parlamentare, secondo la Dpa. Seehofer vuole "volare a Vienna il più presto possibile", anche se una data non è ancora stata ancora fissata.