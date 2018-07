Merkel, buon compromesso sui migranti

"Abbiamo trovato un buon compromesso" sui migranti. Lo ha detto Angela Merkel a Berlino in uno statement.

Merkel è comparsa velocemente davanti alla stampa, prima di proseguire la giornata di lavoro, con l'incontro di coalizione in programma in cancelleria. La cancelliera ha sottolineato che l'accordo con il ministro dell'interno Horst Seehofer, che aveva minacciato le dimissioni in assenza di un compromesso, sia arrivato "dopo giornate difficili".

Merkel ha annunciato di aver trovato un accordo con Horst Seehofer sull'istituzione di "centri di transito" per i migranti già registrati in altri paesi, per contrastare gli ingressi illegali in Germania. Èuna soluzione "per salvaguardare lo spirito europeo" e "mettere ordine" sui movimenti secondari, ha detto la cancelliera tedesca. La Cdu e la Csu intendono destinare i richiedenti asilo già registrati in altri paesi europei in centri di transito alle frontiere fra Germania e Austria. Da questi centri, i migranti in questione saranno poi direttamente mandati indietro nei paesi di primo ingresso.