Macron silura ambasciatore in Ungheria

(ANSA) - PARIGI, 2 LUG - Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha sostituito all'istante l'ambasciatore di Francia in Ungheria, Eric Fournier, che - in pieno vertice europeo sui migranti - aveva diffuso una nota interna in cui tesseva le lodi della politica del governo ungherese di Viktor Orban.

Secondo il sito Mediapart, che si è procurato la nota, Fournier ha denunciato "la magiarofobia" della stampa "francese e anglosassone" lodando invece l'Ungheria di Viktor Orban, "un modello, che ha saputo anticipare i problemi posti dai movimenti migratori illegali".

Macron, ricostruisce Mediapart, ha rimproverato l'ambasciatore lo stesso venerdì della sua iniziativa, poi sabato mattina, sulla Gazzetta Ufficiale, è apparso l'annuncio della sua sostituzione.

Fournier, nel suo scritto, non si limitava ad accusare la stampa di essere ostile a Orban e all'Ungheria ma di voler distrarre l'attenzione dal "vero antisemitismo moderno", quello dei "musulmani di Francia e di Germania".