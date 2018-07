Libia, nuovo naufragio: 63 dispersi

(ANSA) - ROMA, 1 LUG - L'Unhcr Libia denuncia un'altra tragedia del mare: 63 persone risultano disperse oggi dopo che il barcone su cui viaggiavano si è capovolto. Altre 41 persone sono state tratte in salvo dalla guardia costiera a largo di Zwara, riferisce l'agenzia Onu sul suo profilo Twitter.

Another tragedy at sea: 63 persons went missing at sea today when boat capsized. 41 persons were rescued by the coast guards in Zwara #Libya @Refugees @UNSMILibya