Malaysia: imam sposa bimba di 11 anni

Un uomo malaysiano di 41 anni, un imam, già sposato con due mogli e padre di sei figli, è in procinto di prendere una ragazzina musulmana thailandese di 11 anni come sua terza moglie. Lo riporta il quotidiano The Star Online.

L'uomo, che è imam nel suo villaggio di Gua Musang, nel nord-est della Malaysia, è andato due settimane fa a Golok, una città di confine tra Malaysia e Thailandia, per ufficializzare l'unione con la bambina, che è una conoscente di uno dei suoi figli e figlia di un suo dipendente.

Il quotidiano riporta che la promessa sposa ha dato il suo consenso, e ha dichiarato di essere stata innamorata del futuro marito da quando aveva nove anni. I genitori della bambina hanno imposto come condizione che la coppia potrà vivere insieme solo al compimento del sedicesimo anno di età della futura sposta.

Il giornale riporta inoltre che la seconda moglie dell'uomo sta considerando il divorzio dopo aver appreso della decisione del marito.