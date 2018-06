Media, Putin a Belgrado l' 1 novembre

Il presidente russo Vladimir Putin sarà in visita a Belgrado con tutta probabilità il primo novembre prossimo, nell'anniversario della liberazione di Belgrado nella prima Guerra mondiale. Lo scrive oggi il quotidiano Vecernje Novosti, all'indomani della conferma di una visita che il leader del Cremlino effettuerà in Serbia il prossimo autunno. Secondo il giornale belgradese, Putin assisterà a una parata militare organizzata nella capitale serba in occasione dei cento anni dalla fine del primo conflitto mondiale. Non è escluso, aggiunge il quotidiano, che per tale ricorrenza giungano in Serbia forniture militari russe - alcune decine di mezzi blindati e carri armati T-72 - concordate fra Belgrado e Mosca nel 2016.