Egitto, slitta a luglio sentenza per 739

Sono state rinviate al 28 luglio le sentenze di un processo di massa in corso da due anni al Cairo per le violenze compiute durante lo sgombero della piazza Al-Rabaa della capitale egiziana il 14 agosto del 2013. Lo hanno riferito fonti giudiziarie al Cairo.

Gli imputati sono 739 e fra loro c'è anche Mohamed Badie, la Guida suprema dei Fratelli musulmani, il movimento messo al bando in Egitto in seguito a una deriva terroristica di sue frange per reazione alla rivoluzione popolar-militare che proprio cinque anni fa portò alla caduta del governo islamista, guidato dall'ex presidente Mohamed Morsi.

Amnesty International, parlando di "processo grottesco" per il numero di imputati, "molti dei quali rischiano la pena di morte", in un comunicato ieri aveva ricordato che tra gli imputati c'è anche Mahmoud Abu Zeid, detto "Shawkan", un fotogiornalista arrestato mentre documentava lo sgombero.