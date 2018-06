Gaza: Hamas lancia razzi su Israele, nottata di tensione

Hamas e' tornato a lanciare razzi da Gaza obbligando decine di migliaia di israeliani nel Neghev a trascorrere la nottata nei rifugi.

Secondo la radio militare i lanci sono stati almeno 13, tre dei quali sono stati intercettati dal sistema di difesa Iron Dome. Non ci sono state vittime.

Da parte sua, ha aggiunto l'emittente, l'automobile di un miliziano impegnato nel lancio di palloni con esplosivi e' stata distrutta da un velivolo e da un carro armato israeliani.



In un comunicato, il portavoce militare israeliano ha avvertito che ''Hamas subira' le conseguenze per aver favorito il terrorismo e l'instabilita'''. Ieri i lanci da Gaza di aquiloni incendiari e di palloni con esplosivi hanno provocato una ventina di incendi in territorio israeliano, costringendo i vigili del fuoco e gli artificieri ad intervenire in continuazione per rimuovere i pericoli. Da parte sua ieri Israele ha sparato in due occasioni in direzione di lanciatori di aquiloni, senza colpirli. Stamane, dopo i lanci dei razzi palestinesi, nella zona si avverte una calma precaria.