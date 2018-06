Insulti a Erdogan sui social, 6 arresti

(ANSA) - ISTANBUL, 24 GIU - Almeno 6 persone sono state arrestate dalla polizia in Turchia con l'accusa di aver insultato il capo dello stato Recep Tayyip Erdogan in alcuni video pubblicati sui social network, a poche ore dall'apertura stamani delle urne per le cruciali elezioni presidenziali e parlamentari anticipate. I video sarebbero stati diffusi a margine del comizio di ieri del principale candidato di opposizione, Muharrem Ince, che ha riunito a Istanbul centinaia di migliaia di sostenitori. Lo riporta l'agenzia statale Anadolu, aggiungendo che le forze di sicurezza stanno cercando di identificare altri utenti sospettati di "offese alle autorità" statali. Dalla sua elezione a presidente nell'agosto 2014, centinaia di persone sono state processate per insulti a Erdogan, tra cui giornalisti, personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo e molti studenti.