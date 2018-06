Gaza: morto dimostrante ferito venerdì

(ANSAmed) - GAZA, 24 GIU - E' deceduto oggi in un ospedale di Gaza uno dei dimostranti palestinesi rimasti feriti venerdì in incidenti con l'esercito israeliano avvenuti a Khan Yunes, nel sud della Striscia. Lo hanno riferito fonti mediche locali secondo cui si tratta del 29enne Osama Abu Khattar. I suoi funerali si sono svolti in mattinata. (ANSAmed).