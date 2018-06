Giornata yoga: Modi, è forza unificante

Il primo ministro indiano Narendra Modi ha sostenuto oggi, in occasione della Giornata internazionale dello yoga, che questa pratica "è diventata una delle più potenti forze unificanti del mondo".

Intervenendo in una cerimonia nello Stato settentrionale di Uttarakhand, Modi ha aggiunto che "lo yoga unisce individui, famiglie, società, Paesi ed il mondo intero".

Il premier ha poi osservato che "l'intero pianeta si è avvicinato allo yoga", e che "l'idea di questo può essere percepita dal mondo in cui ovunque nel mondo è celebrata la sua Giornata internazionale".

Di fatto, ha concluso, "la Giornata dello Yoga è diventato uno dei più grandi movimenti di massa per la ricerca della salute e del benessere", con "la straordinaria particolarità di essere antico e nello stesso tempo moderno".

Nel dicembre 2014, su richiesta dell'India, l'Onu ha deciso che una Giornata internazionale dello yoga sarà celebrata ogni anno il 21 giugno.