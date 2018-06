Attacco Boko Haram in Nigeria, 31 morti

ROMA - Almeno 31 persone sono morte in due attacchi suicidi attribuiti ai terroristi islamici di Boko Haram a Damboa, nel nord est della Nigeria. Lo scrive la Bbc online.

L'attacco è avvenuto poche ore dopo che il capo dell'esercito nigeriano, il generale Tukur Buratai, aveva rassicurato la popolazione sull'assenza di minacce da parte di Boko Haram in seguito a un'offensiva militare portata avanti negli ultimi mesi per liberare dai ribelli l'area di Borno e la regione del lago Ciad.