Duro scontro in Germania sui migranti

Il ministro dell'Interno tedesco Horst Seehofer, 'falco' della Csu bavarese, non si piega e minaccia Angela Merkel di procedere ad una decisione da solo sui respingimenti dei migranti in assenza di un compromesso. La pressione sulla cancelliera, in questo scontro di potere senza precedenti, sta crescendo in modo pericoloso ed è l'apertura dei media tedeschi.

La Csu bavarese, alleata di governo della Merkel, non intende fare un passo indietro sui respingimenti dei migranti al confine: è quello che ha appena spiegato Alexander Dobrindt, capogruppo della Csu in Baviera, incontrando la stampa a Berlino. "È una situazione molto seria. Siamo in una situazione storica", ha ribadito. La misura dei respingimenti è "coperta dal diritto europeo", ha sostenuto, e "non vediamo la possibilità di aspettare una decisione europea".