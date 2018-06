McCartney si mobilita per mucca Penka

Anche l'ex Beatle Paul McCartney e' intervenuto a favore della mucca Penka, chiedendo di salvare la vita al bovino bulgaro smarritosi in Serbia e che ora, per la rigida e inflessibile legislazione Ue sulla sicurezza sanitaria e alimentare, al suo ritorno in patria rischia la macellazione. "Penso che sarebbe davvero magnifico vedere che non si arrivi all'esecuzione della pena per questa mucca incinta. Non ha fatto nulla di male", ha scritto McCartney su facebook. L'ex Beatle ha dato la sua adesione alla petizione istituita per chiedere di salvare la vita alla mucca Penka.

Una portavoce della commissione Ue ha detto che la sorte dell'animale dipende dai test specialistici che verranno effettuati in Bulgaria. La decisione finale dell'Agenzia bulgara per la sicurezza alimentare, che segnerà pertanto il destino di Penka, e' attesa nei prossimi 15 giorni.