Morto Anthony Bourdain, lo chef morto suicida in un hotel in Francia

Lo chef di fama internazionale, Anthony Bourdain, si è suicidato. Lo riferisce la Cnn. Aveva 61 anni.

Bourdain si trovava in Francia per un episodio del programma tv che conduceva sulla Cnn. A trovarlo morto nella sua camera d'albergo questa mattina è stato il suo amico Eric Ripert, uno chef francese. "E' con estrema tristezza che confermiamo la morte del nostro amico e collega, Anthony Bourdain", si legge in una nota della Cnn dove la star-chef conduceva 'Parts Unknown', programma tv sulle cucine e i ristoranti del mondo (in onda anche in Italia con il titolo di 'Cucine segrete').

"La morte di Anthony Bourdain - ha commentato Donald Trump - è molto triste".

Tra gli ospiti di Bourdain, anche l'ex presidente degli Usa, Barack Obama, che cenò con lui in un ristorante di Hanoi. "Il suo amore per le grandi avventure, nuovi amici buon cibo e vino e le straordinarie storie del mondo lo hanno reso un narratore unico, i suoi talenti non hanno mai smesso di stupirci e ci mancherà moltissimo. I nostri pensieri e le nostre preghiere sono con la figlia e la famiglia in questo momento incredibilmente difficile", conclude la nota.

E' diventato particolarmente famoso nel 2000, dopo la pubblicazione di Kitchen Confidential, il libro divenuto un cult in cui svela i segreti nelle cucine di famosi ristoranti americani, compreso l'uso di droghe e superalcolici per reggere i folli ritmi imposti dagli chef. In Italia è conosciuto anche per "Anthony Bourdain: viaggio di un cuoco", un viaggio, appunto, in giro per il mondo alla ricerca di nuove ricette.