Ue,format G7 resta,Russia rispetti patti

(ANSA) - CHARLEVOIX, 8 GIU - Tusk e Juncker non hanno dubbi: il formato G7 al momento non si tocca. "Dobbiamo salvaguardare i principi dell'Ue, tra i quali il fatto che gli stati europei, come la Russia, debbano rispettare le regole internazionali.

Certo, dobbiamo riaprire il dialogo con Mosca, ma in altri modi", ha detto il presidente della Commissione dopo le parole di Trump che si è detto favorevole al rientro della Russia nel G8 e il successivo endorsement del premier Giuseppe Conte.