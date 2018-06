++ Usa: legale Mohamed Ali, grazia Trump? Non c'è bisogno ++

(ANSA) - WASHINGTON, 8 GIU - "Apprezziamo il sentimento del presidente Trump ma una grazia non è necessaria. La corte suprema ha rovesciato la condanna di Mohamed Ali con decisione unanime nel 1971. Non c'è una condanna per cui è necessaria la grazia": così Ron Tweel, avvocato dell'eredità del defunto campione di boxe e della vedova Lonnie, ha risposto all'annuncio del tycoon di voler graziare la leggenda del ring, condannato a 5 anni per aver rifiutato di arruolarsi nella guerra in Vietnam, prima che la Corte suprema annullasse la sentenza.(ANSA).