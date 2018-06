Pompeo, Corea Nord confermato volonta' denuclearizzare

La Corea del nord ha confermato il suo desiderio di denuclearizzare: lo ha detto il segretario di stato Usa Mike Pompeo in una conferenza stampa dopo aver incontrato il presidente Donald Trump, in vista dell'imminente vertice con Kim Jong Un a Singapore. "Gli Usa vogliono passi concreti non solo parole dalla Corea del Nord. Stiamo facendo progressi (...) poco a poco".

"La denuclearizzazione della penisola coreana - ha detto ancora Pompeo - e' l'unico risultato che Trump accettera'. La pressione delle sanzioni sulla Corea del nord aumentera' se la diplomazia non avanza nella giusta direzione. Il presidente - ha aggiunto - è "fiducioso" sull'esito del vertice con il leader nordcoreano Kim Jong-un, in programma il prossimo 12 giugno a Singapore, ma "terrà gli occhi bene aperti".