Trenta alla Nato: Italia onora gli impegni presi

L'Italia "rispetta e onora sempre gli impegni presi", ma "per quel che abbiamo dato finora e vogliamo continuare a dare", ritengo sia arrivato il momento "anche di ricevere". È "una questione di solidarietà". Lo ha detto il Ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, alla Nato, riferendosi - secondo quanto si apprende - alle missioni. "Oggi su questo tavolo chiedo che si rafforzi la volontà di una Nato più attenta al Mediterraneo" che dia sostegno all'Italia e all'Ue sulle "principali sfide che ci troviamo di fronte: lotta al terrorismo e lotta al traffico di esseri umani", ha aggiunto.

"Durante la riunione Nato oggi non abbiamo parlato delle sanzioni" alla Russia. Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg. "Ho dato il benvenuto al ministro della Difesa Elisabetta Trenta nella sua prima ministeriale Nato", ha aggiunto Stoltenberg rispondendo ad una domanda dei giornalisti in conferenza stampa.(

"L'Italia è un alleato valido ed importante e contribuisce alla nostra sicurezza condivisa in molti modi diversi". Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. "Accolgo con favore il fatto che l'Italia abbia iniziato ad aumentare la spesa per la difesa, ma anche che contribuisca alle missioni e alle operazioni della Nato in molti modi diversi", ha aggiunto. Sulle missioni il segretario generale della Nato ha citato l'Afghanistan, "dove l'Italia è una delle nazioni guida, ma anche nei Balcani, in Kosovo e altrove, dove vediamo che l'Italia contribuisce con personale professionale e impegnato, cosa che apprezziamo davvero".