Quattro persone sono state uccise e altre tre sono rimaste ferite ieri pomeriggio nella provincia orientale afghana di Khost durante un attacco in una moschea nel distretto di Mando Zayi: lo ha reso noto il portavoce del governatore della provincia, Talib Mangal, spiegando che uomini armati hanno aperto il fuoco da un'auto contro la moschea che in quel momento ospitava 15 fedeli. Nessun gruppo ha per il momento rivendicato l'attacco.